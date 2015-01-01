محافظ السويس: مخطط لحديقة عامة واستكمال تطوير منطقة السحاب بحي فيصل

في إطار حرص اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمتابعة أعمال التطوير والتجميل على ارض السويس، تفقد منطقة السحاب بالصباح بحي فيصل يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمتابعة استكمال أعمال التطوير والرصف والتجميل بالمنطقة.





وأكد المحافظ، علي المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل التنسيق مع الطرق وفريق الطوارئ بجهاز النظافة لرفع مخلفات هدم احد الأبنية بالمنطقة وإنشاء حديقة عامة وربط شوارع المنطقة بأرصفة واستكمال رصف باقي الطرق المحيطة.





رافق المحافظ بالجولة المهندس وجدي السيد مدير عام الطرق ومديري المكتب الفني والمتابعة بالمحافظة والإدارة الهندسية بحي فيصل ومحمد فنحي مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة.











