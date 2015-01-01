منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان تشيد بالمساعدة السعودية للأونروا
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:04 م
ترجمة: دينا الشريف
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أعربت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان، عن تقديرها للمساعدات المالية والإغاثة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأعربت المنظمات الفلسطينية اليوم الخميس، في بيان مشترك، عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقيادة المملكة على كل الدعم المقدم للشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للكارثة في مايو 1948.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ 2 مليون دولار إضافية للأونروا من أجل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأعربت المنظمات الفلسطينية اليوم الخميس، في بيان مشترك، عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقيادة المملكة على كل الدعم المقدم للشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للكارثة في مايو 1948.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ 2 مليون دولار إضافية للأونروا من أجل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
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