حضور لوروا ومبوما مباراة الجزائر وكوت ديفوار
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:01 م
علي نبوي
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تواجد الثنائي الفرنسي المخضرم كلود لوروا والكاميروني باتريك مبوما باستاد السويس لحضور مباراة الجزائر وكوت ديفوار.
ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري في السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.
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