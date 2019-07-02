" النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم ًِ









تصدر سهم، " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 9.1% محققاً 29.9 جنيه، تلاه سهم " راية القابضة للأستثمارات المالية "بنسبة 6.4% مغلقاً 5.1جنيه، ثم " شركة مستشفي كليوباترا " بنسبة 5.8% محققاً 6 جنيه.





وجاء سهم " الاهرام للطباعة و التغليف " بنسبة 2.6% محققاً 7.4 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " الشمس للاسكان والتعمير" بنسبة 2.6% مغلقاً 6.4جنيه.



