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" النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم ًِ

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:56 م
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم ًِ
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم، " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس  " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 9.1% محققاً 29.9 جنيه، تلاه سهم " راية القابضة للأستثمارات المالية "بنسبة 6.4% مغلقاً 5.1جنيه، ثم " شركة مستشفي كليوباترا " بنسبة 5.8% محققاً 6  جنيه.

وجاء سهم " الاهرام للطباعة و التغليف " بنسبة 2.6% محققاً 7.4 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " الشمس للاسكان والتعمير" بنسبة 2.6% مغلقاً 6.4جنيه.

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