ناجي جلول : إستقالتي من نداء تونس نتيجة ممارسة لا أخلاقية
الخميس 11/يوليه/2019 - 03:57 م
محمد وليد الجموسي
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أعلن القيادي المستقيل من حركة نداء تونس ناجي جلول اليوم الخميس ان إستقالته نتيجة ممارسة لا أخلاقية.
وقال جلول في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" إنه تم تسجيله وهو يتكلم حيث تسبب ذلك في مشكلة مع شخص لا علاقة له بحركة نداء تونس لافتا النظر إلى أنه وإثر هذه الحادثة أخلاقيا أصبح وجوده في نداء تونس غير ممكن.
وأشار ناجي جلول إلى وجود سياسيين برتبة مخبر وفق تعبيره.
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