"بلومبرج": استمرار تراجع الدولار إلى مستوى 16 جنيهًا بنهاية 2019
الخميس 11/يوليه/2019 - 03:55 م
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قال جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوسيتيه جنرال، في مذكرة بحثية مرسلة الى العملاء: "إنه من الممكن أن يرتفع الجنيه إلى مستوى 16 / دولار بنهاية عام 2019، بنسبة صعود تصل الى 3.9٪ من السعر الحالي الذي يبلغ 16.62".
وتابع "إن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في يونيو الماضي، يعني أن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس، على الرغم من أنه قد يثبت الفائدة الى أن يتم تقييم تأثير خفض دعم الوقود".
وأضاف: "على الرغم من أن خفضا قدره 50 نقطة أساس هو حل وسط معقول، إلا أننا نرى فرصة أكبر لخفض بمقدار 100 نقطة أساس، مقارنةً بتثبيت الفائدة". "بغض النظر عن نتائج اجتماع السياسة النقدية، فإن جاذبية أدوات الدين المصرية (من حيث العائد والتنوع) ستبقيها في وضع جيد مع المستثمرين الدوليين".
وقال: " اذون الخزانة هي المفضلة لدينا، حيث لا تزال العائدات مرتفعة مقابل معدل الفائدة وهو ما نتوقع استمراره".
وتعد سوق أدوات الدين المصرية هي المفضلة لدى سوسيتيه جنرال على مستوى الأسواق الناشئة بإفريقيا، تليها نيجيريا وغانا.
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