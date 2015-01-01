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رؤوف خليف : جماعة الكيراتين ان شاء الله يكونو دوبل فيتامين

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:54 م
رؤوف خليف : جماعة الكيراتين ان شاء الله يكونو دوبل فيتامين
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محمد وليد الجموسي
 
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قال المعلق الرياضي بقناة بيين سبورت رؤوف خليف أن المنتخب التونسي لديه جميع المؤهلات للفوز على منتخب مدغشقر والعبور للدور النصف النهائي.
وأضاف رؤوف خليف في مداخلة على قناة التاسعة "المنتخب التونسي أفضل من منتخب مدغشقر", مضيفا "رغم أن تونس أفضل على الورق من منتخب مدغشقر فالمباراة صعبة".
وتابع رؤوف خليف "جماعة الكيراتين ان شاء الله يكونودوبل فيتامين".
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