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أولمبيك مرسيليا يفتتح مدرسة في تونس

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:52 م
أولمبيك مرسيليا يفتتح مدرسة في تونس
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محمد وليد الجموسي
 
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ستعد نادي أولمبيك مرسيليا أحد كبار فرنسا وأوروبا، لخوض تجربة جديدة هي الأولى من نوعها بالنسبة له على المستوى الدولي.
وتتمثل التجربة الجديدة في إطلاق مدرسة للنادي في إطار استراتيجيته العالمية لاكتشاف وتكوين المواهب والنجوم المستقبلية لكرة القدم.
وقد وقع اختيار نادي الجنوب الفرنسي، على تونس لتكون مهدا لهذه التجربة وستحمل الأكاديمية إسم ''OM School Tunis''.
هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تأسيس المدرسة خلال ندوة صحفية ستعقد في بداية شهر أوت المقبل في تونس، وستشهد حضور عدد هام من مسؤولي أولمبيك مرسيليا، ومن النجوم السابقين الذين ساهموا في صنع أمجاد للنادي وحققوا معه عدة إنجازات.
كما سيتم الإعلان خلال الندوة الصحفية عن عدة تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الحدث ومن بينها موعد وطريقة وشروط التسجيل في المدرسة.
تجدر الإشارة إلى أن إذاعة إي أف أم، ستواكب كل ما يتعلق بهذا الحدث الكبير، وستكشف عن عدة مفاجآت هامة لفائدة أحباء النادي الفرنسي العريق في تونس
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