ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإسماعيلي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي رسميا

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:58 م
الإسماعيلي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي رسميا
أحمد علاء مدافع الاهلي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عرضًا رسميًا من النادي الإسماعيلي، للتعاقد مع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكان الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أوصى بالاستغناء عن اللاعب نظرًا لعدم ظهوره بشكل جيد الموسم الحالي ولم يشارك معه في أي مباراة، خلال الموسم الماضي.


واشتمل عرض الدراويش، على مطالبة الأهلي بتحديد الشروط المادية للاستغناء عن اللاعب والذي تعاقد معه مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الداخلية بعقد مدته 5 مواسم.

Advertisements
المزيد عن: الاهلي الاسماعيلي أحمد علاء مدافع الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس