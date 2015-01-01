الإسماعيلي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي رسميا

تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عرضًا رسميًا من النادي الإسماعيلي، للتعاقد مع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أوصى بالاستغناء عن اللاعب نظرًا لعدم ظهوره بشكل جيد الموسم الحالي ولم يشارك معه في أي مباراة، خلال الموسم الماضي.



