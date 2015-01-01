"تشاينا ستيت" ترى المزيد من مشاريع الطاقة في العراق
الخميس 11/يوليه/2019 - 02:55 م
ترجمة: دينا الشريف
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قال مسؤول تنفيذي بشركة تشاينا ستيت الهندسية: "أن هناك فرصًا أكبر لمشاريع نفطية في العراق، ومهتمين أيضًا بالتوسع في السعودية ودولة عمان الخليجية المجاورة.
وتعمل شركة الشرق الأوسط التابعة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ست دول خليجية والعراق. لقد أرسلت فرقًا إلى سوريا في الماضي.
وتهتم بمشاريع خطوط الأنابيب في العراق بعد أن فازت سابقًا بالأشغال الأرضية وعقود الهندسة المدنية.
وقال يو تاو الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا ستيت الهندسية في الشرق الاوسط: "نحن نولي مزيدا من الاهتمام لحقول النفط لأن هذا هو العمل الرئيسي للعراق."
وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على توقيع عقد واحد على الأقل كل عام."
وتدرس شركة البناء الحكومية الصينية العملاقة مشاريع البنية التحتية الكبرى في العراق كجزء من جهود البلاد لإعادة البناء بعد سنوات من الصراع.
وترغب الشركة في المشاركة في مشاريع كبيرة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مثل البنية التحتية للطرق، وكانت تدرس ما إذا كان يمكنها إقامة شراكة مع الشركات العمانية لدخول هذا السوق.
وتعمل شركة الشرق الأوسط التابعة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ست دول خليجية والعراق. لقد أرسلت فرقًا إلى سوريا في الماضي.
وتهتم بمشاريع خطوط الأنابيب في العراق بعد أن فازت سابقًا بالأشغال الأرضية وعقود الهندسة المدنية.
وقال يو تاو الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا ستيت الهندسية في الشرق الاوسط: "نحن نولي مزيدا من الاهتمام لحقول النفط لأن هذا هو العمل الرئيسي للعراق."
وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على توقيع عقد واحد على الأقل كل عام."
وتدرس شركة البناء الحكومية الصينية العملاقة مشاريع البنية التحتية الكبرى في العراق كجزء من جهود البلاد لإعادة البناء بعد سنوات من الصراع.
وترغب الشركة في المشاركة في مشاريع كبيرة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مثل البنية التحتية للطرق، وكانت تدرس ما إذا كان يمكنها إقامة شراكة مع الشركات العمانية لدخول هذا السوق.
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