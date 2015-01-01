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2 مليون يورو تفصل انتقال كاريلو إلى الهلال

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:51 م
2 مليون يورو تفصل انتقال كاريلو إلى الهلال
أندري كاريلو
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أميرة فطيم
 
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كشفت تقارير صحفية إلى توجيه نادي بنفيكا ضربة قوية إلى مسئولي الهلال، بشأن صفقة البيروفي أندري كاريلو المنتهية إعارته مع الزعيم.


ويحاول نادي الهلال إقناع مسئولي بنفيكا باستمرار كاريلو في صفوف الفريق، وتجديد إعارته بعد رفض العرض المادي لشراءه بصفة نهائية.


وأشارت صحيفة "trome" إلى رفض بنفيكا عرض الهلال لاستعارة كاريلو، وطالب لاعبه بالرحيل عن السعودية والعودة إلى أوروبا.


وكانت إدارة فهد بن نافل قد عرضت التعاقد مع كاريلو بصفة نهائية نظير دفع 13 مليون يورو، إلا أن النادي البرتغالي طالب بـ 15 مليون يورو.


وشارك مؤخرا كاريلو مع بيرو في بطولة كوبا أمريكا، وساهم في حصول منتخب بلاده على الميدالية الفضية بعد الخسارة في النهائي أمام البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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