انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية

أفادت معلومات بانفجار سيارة مفخخة في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية.

وتزامن التفجير مع تشييع اللواء في الجيش الليبي خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأفادت صفحة "مرصد ليبيا" بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري.