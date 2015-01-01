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مؤتمرا صحفيا مشترك بين "بوتين" ونظيره البوليفي في موسكو (بث مباشر)

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:40 م
مؤتمرا صحفيا مشترك بين بوتين ونظيره البوليفي في موسكو (بث مباشر)
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مـحــمد حســــــــــين
 
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وصل الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى موسكو، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان التعاون بين البلدين وكذلك القضايا الدولية الملحة.

ويعقد الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البوليفي إيفو موراليس، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماعهما في موسكو اليوم الخميس.

ومن المتوقع، أن يناقش القادة العلاقات الروسية البوليفية، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والتعاون الإنساني.

وخلال زيارته لموسكو، يخطط "موراليس" لمناقشة مشاركة روسيا المحتملة في بناء خط سكة حديد عبر القارات يربط سواحل المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي في أمريكا الجنوبية.

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