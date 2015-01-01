بيوم واحد.. أكثر من 45 عمليّة حجز بضاعة في فندق الغلة

في إطار التصدّي لكافة المظاهر المخلة بالأمن العام، خاصّة منها الإستيلاء على الطريق العام دون ترخيص قامت يوم 10 جويلية 2019، فرقة الطريق العمومي وفريق من إدارة الشرطة البلديّة والوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بفندق الغلة، بحملة أمنيّة شملت مرجع النظر أسفرت عن تحقيق أهمّ النتائج التالية:









- إلقاء القبض على 05 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تقديم 03 أشخاص من أجل الحراسة العشوائية وشخصين من أجل الإستيلاء على الطريق العام.





- القيام بـ 47 عمليّة حجز بضاعة مختلفة.





- تحرير 17 مخالفة مرورية.





- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 10 محاضر جبائية و08 محاضر عدلية.





- تحرير 06 مخالفات صحية.