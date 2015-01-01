حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالمنيا

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أمرت نيابة المنيا، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود معلومة إلى وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالطريق العام بأسلوب الخطف مستخدمين في ذلك دراجة نارية بدون لوحات.



وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة وقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم تمكن من ضبط كلا من "ع.ح.ق.ا" 30 عاما، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا «سلاح، رشوة، سرقة» أخرهم

القضية رقم 12685 إداري قسم المنيا "سلاح ناري، و"م.ر.ع.ت" 22 عاما، عاطل، ومقيمين بمساكن الإيواء؛ وسبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة "مخدرات وسلاح ناري" آخرهم القضية رقم 6264 إداري قسم المنيا.



وتم ضبط المتهم الأول مستقلا دراجته النارية بدون لوحات وبسؤاله اعترف بارتكابه وقائع سرقات، وتم ضبط المتهم الثاني بمحل سكنه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع.



واعترف المتهمين أثناء قيام المقدم عمرو حسن بالتحقيق معهم انهم وراء كل تلك الوقائع وقاموا بالإرشاد عن المسروقات حيث قاموا ببيعها لكلا من "ر.م.ا.م" 27 عاما، وسبق اتهامه في 16 قضية بين "مخدرات وسرقة بالإكراه وسرقات متنوعة ومشاجرة"، و"ا.ح.ذ"، سبق اتهامه في 11 قضية "مخدرات وسرقة ودعارة"، و"ا.م.ح" 33 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، وتحرر المحضر اللازم.