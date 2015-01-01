سيناتور روسي: احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق استفزاز

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، أن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في منطقة جبل طارق غير قانوني وهدف هذا الاستفزاز هو نزاع عسكري.

كتب السيناتور الروسي في صفحته على "الفيسبوك" أن هناك أسئلة كثيرة تطرح بهذا الصدد: "ما حاجة القوارب للمهاجمة إذا كانت سفينة عسكرية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن وبنادق مضادة للطائرات من عيار 30 ملم في مكان قريب منها؟

ولماذا تختلف الأرقام حيث "رويترز" و"سي إن إن" تتحدثان عن خمس سفن والخارجية البريطانية عن ثلاث".

ووصف احتجاز الناقلة الإيرانية بالسخرية من القانون الدولي والعقلانية، مشيرا إلى أن احتجاز السفن على هذا الأساس يمثل تحديا للمجتمع الدولي بأسره.

واوضح السيناتور أن "الاستفزازات المستمرة والاتهامات الموجهة ضد إيران يمكن أن تكون بمثابة بداية لنزاع عسكري حقيقي…".

ونفت إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.