سحب تراخيص 30 سيارة بالمنيا خالفت التعريفة الجديدة للمواصلات

Advertisements

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، سحب تراخيص 30 سيارة اجرة لمخالفتهم التعريفة الجديدة المقررة للمواصلات، وإيقاف السيارات لمدة ثلاثين يومًا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة علي المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين، وعدم السماح باستغلال المواطن من قبل السائقين.



وأوضح المحافظ أن المخالفات جاءت عقب تلقى شكاوى المواطنين وبلاغات من الخط الساخن وغرفة العمليات والمتابعة الميدانية، حيث تم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإيقاف التراخيص وخطوط السير الخاصة بهم.



وكان المحافظ قد وجه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المواقف الرسمية وإدارة المرور بتكثيف الحملات بجميع المواقف وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين.



كما أنهت المحافظة اعمال طباعة الإستيكرات الموضحة لتعريفة المواصلات الجديدة، ووضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي للسيارة، وتم نشر اللوحات والبانرات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف، متضمنة أرقام شكاوى المواطنين الخاصة بمنظومة الشكاوي بمجلس الوزراء والخط الساخن للمرور وأرقام غرفة العمليات المركزية للمحافظة، والتي تتابع شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق المواطنين.



وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن مخالفات وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة من خلال غرفة عمليات المحافظة على الأرقام (114 – 2342200 – 2320001). والخط الساخن لإدارة المرور 19735.



