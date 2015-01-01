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المؤبد لـ3 أشخاص لقيامهم بتزوير في محررات رسمية بالإسكندرية

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:43 م
المؤبد لـ3 أشخاص لقيامهم بتزوير في محررات رسمية بالإسكندرية
متهم
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن المؤبد ل3 أشخاص لاتهامهما في تشكيل عصابى التزوير في المحررات الرسمية.

تعود الواقعة في القضية رقم 20945 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة تشكيل عصابي بالتزوير في المحررات الرسمية.

توصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من "م.ر.ح" و"ي.ال.م" و"ي.ح.ي" بتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وزورا التوكيل رقم 7143 ( أ ) لسنة 2018 والمنسوب لشهر العقاري مكتب الدخيلة.

اشتركوا مع آخرين في تزوير ختم شعار الجمهورية وبطاقات رقم قومي ورخصة قيادة واستعملوا تلك المحررات المزورة في الاستيلاء على سيارتين نقل مرور كفر الشيخ عن طريق الإيجار وبيعها للمجني عليه "و.ال.ع".

وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.
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