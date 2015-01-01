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من أجل القتل العمد.. القبض على كهل بالقلعة الكبرى

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:41 م
من أجل القتل العمد.. القبض على كهل بالقلعة الكبرى
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مروى الجلاصي
 
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في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام وإيقاف الأشخاص المفتش عنهم وتقديمهم إلى العدالة، تمكنت يوم 10 جويلية 2019 الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالقلعة الكبرى ولاية سوسة من إلقاء القبض على شخص (عمره 42 سنة قاطن الجهة).

ويعدّ الشخص المذكور، محلّ 06 مناشير تفتيش صادرة في شأنه من أجل "القتل العمد، الاضرار بملك الغير، مخالفة قانون الطرقات".

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
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