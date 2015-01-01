حملة أمنية بتاجروين و الكاف تسفر عن حجز سيارة تهريب
الخميس 11/يوليه/2019 - 02:38 م
مروى الجلاصي
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في إطار التّصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، نظّمت منطقة الأمن الوطني بتاجروين ولاية الكاف حملة أمنيّة يوم 10 جويلية 2019، أسفرت عن تحقيق أهمّ النّتائج التّالية :
- إيقاف 18 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا مختلفة.
- تسجيل 10 مخالفات تجاوز السّرعة.
- تحرير 16 مخالفة مروريّة مختلفة.
- تحرير 03 محاضر عدليّة.
- حجز سيارة تهريب محملة بـ 480 علبة عصير و600 علبة سجائر.
قدرت القيمة الجملية المالية للمحجوز بـ 28 ألف دينار.
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