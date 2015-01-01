حملة أمنية بتاجروين و الكاف تسفر عن حجز سيارة تهريب

في إطار التّصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، نظّمت منطقة الأمن الوطني بتاجروين ولاية الكاف حملة أمنيّة يوم 10 جويلية 2019، أسفرت عن تحقيق أهمّ النّتائج التّالية :





- إيقاف 18 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا مختلفة.





- تسجيل 10 مخالفات تجاوز السّرعة.





- تحرير 16 مخالفة مروريّة مختلفة.





- تحرير 03 محاضر عدليّة.





- حجز سيارة تهريب محملة بـ 480 علبة عصير و600 علبة سجائر.





قدرت القيمة الجملية المالية للمحجوز بـ 28 ألف دينار.