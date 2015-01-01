ضبط 45 شيكارة دقيق مدعم بمخزن بقرية صفط الشرقية بالمنيا

ضبطت مديرية التموين بالمنيا 45 شيكارة دقيق مدعم فى مخزن بقرية صفط الشرقية قبل بيعه وتداوله للمواطنين بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الدقيق وتحويل المخالفين للنيابة العامة،وذلك خلال حملة تموينية مكبره نظمتها المديرية بهدف ضبط الأسواق والوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنيين،ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



