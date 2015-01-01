ضبط 45 شيكارة دقيق مدعم بمخزن بقرية صفط الشرقية بالمنيا
الخميس 11/يوليه/2019 - 02:37 م
أحمد الخميسي
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ضبطت مديرية التموين بالمنيا 45 شيكارة دقيق مدعم فى مخزن بقرية صفط الشرقية قبل بيعه وتداوله للمواطنين بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الدقيق وتحويل المخالفين للنيابة العامة،وذلك خلال حملة تموينية مكبره نظمتها المديرية بهدف ضبط الأسواق والوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنيين،ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
قال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، إن المديرية تواصل حملاتها، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف الرقابة على المحلات والمطاعم والمخابز البلدية والبدالين التموينيين من أجل تحقيق الانضباط وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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