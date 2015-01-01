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رسميا.. النصر يتعاقد مع حارس نادي أحد

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:28 م
رسميا.. النصر يتعاقد مع حارس نادي أحد
الحارس عبدالله العويشير
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أميرة فطيم
 
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كشف الإعلامي علي العنزي، أن نادي النصر تعاقد مع الحارس عبدالله العويشير لمدة موسمين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وقال العنزي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إدراة النصر توقع عقد احترافي مع الكابتن عبدالله العويشير لمدة موسمين قادمة والعويشير يُشارك في تدريبات الفريق الجماعية".


وكان العويشير قد انتقل إلى صفوف نادي أحد في الموسم الماضي، بعد توقيع مخالصة مالية مع النصر.


والجدير بالذكر أن العويشير، أثار أزمة بعد مباراة فريقه أحد أمام الهلال في محيط الرعب، بسبب رقصة الدودة التي استفز بها جماهير الزعيم، بعد دوره في فقد الأزرق لنقطتين في سباق الظفر بلقب الدوري.

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