2.1 مليار جنيه تكلفة التطبيق التجريبي لنظام التأمين الصحي فى بورسعيد

كشف إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن تكلفة التطبيق التجريبي لنظام التأمين الصحي فى محافظة بورسعيد 2.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، مشيراً إلى أن الأجهزة الصحية بالمستشفيات ستقدم الخدمة على أعلى مستوى.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن نظام التأمين الصحي لدية استدامة مالية لتغطية جميع المواطنين ويستجيب لكافة التغييرات في النواحى المالية، مؤكداً امتلاك الحكومة قدرات مالية لتطبيق التأمين الشامل على أن ننتقل للمحافظات تباعا وفق الخطة المعلنة ليغطى محافظات الجمهورية خلال 15 سنة.











