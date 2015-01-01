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أول تعليق لـ مروان خوري بعد رحيل والدته

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:18 م
أول تعليق لـ مروان خوري بعد رحيل والدته
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نور طلعت
 
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تقدم الفنان اللبناني مروان خوري، بالاعتذار لمن قدم واجب العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، موضحا عدم قدرته على الرد مباشرة على رسائلهم.

وكتب مروان، عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر": "إلى كل الذين تقدموا الي بالعزاء عبر الواتس اب او تويتر او اي وسيلة أخرى اتوجه بالشكر الكبير لمواساتكم وتعاطفكم واعتذر عن الردّ المباشر واسأل الله ان يبعد عنكم الألم والحزن".

جدير بالذكر أنه تقام صلاة الجنازة في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 12 يوليو الجاري في كنيسة السيدة عمشيت في لبنان، ويقام العزاء يومي السبت والأحد 13 و 14 يوليو من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساءً في دار رعية كنيسة السيدة – عمشيت.
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