أول تعليق لـ مروان خوري بعد رحيل والدته

تقدم الفنان اللبناني مروان خوري، بالاعتذار لمن قدم واجب العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، موضحا عدم قدرته على الرد مباشرة على رسائلهم.





وكتب مروان، عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر": "إلى كل الذين تقدموا الي بالعزاء عبر الواتس اب او تويتر او اي وسيلة أخرى اتوجه بالشكر الكبير لمواساتكم وتعاطفكم واعتذر عن الردّ المباشر واسأل الله ان يبعد عنكم الألم والحزن".



