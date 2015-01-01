دويتو كوميدي بين أحمد شيبة ونجله (فيديو)



حصل "الفجر الفني" علي مقطع فيديو قصير من الفنان أحمد شيبه، يجمع بينه وبين نجله محمود، وتميز بخفة الظل.



حيث طلب محمود، من والده، في الفيديو الغناء وبالفعل غني أغنية "من خاف سلم" وهي تتر نهاية مسلسل "زلزال" للممثل محمد رمضان، ولكن كان يخطأ في كلمات الأغنية ثم يقوم شيبه بضربه ويصحح له الخطأ.



أغنية "من خاف سلم" هي تتر نهاية مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه بموسم رمضان السابق والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، محمود حجازي، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.