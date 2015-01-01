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56 قتيلا في إدلب في مواجهات قوات النظام والمعارضة

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:14 م
56 قتيلا في إدلب في مواجهات قوات النظام والمعارضة
إدلب السورية
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وكالات
 
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تسبّبت اشتباكات اندلعت ليلاً بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، بمقتل 56 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

 

وتتعرّض منطقة إدلب ومناطق محاذية، وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

 

واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر شنّ الفصائل المقاتلة هجوماً، تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي.

 

وتسببت بمقتل 32 عنصراً من قوات النظام و24 مقاتلاً من الفصائل، وفق المرصد.

 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لا يزال القتال مستمراً صباح الخميس، وتشنّ قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام" على القرية ومناطق في محيطها.

 

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