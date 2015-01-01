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خطوة جديدة تقرب بوجبا من ريال مدريد

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:10 م
خطوة جديدة تقرب بوجبا من ريال مدريد
بوجبا
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مصطفي صابر
 
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استقر المدرب أولي جونار سولسكاير على تحديد بديل النجم الفرنسي بول بوجبا متخوفًا من مسألة رحيله في الانتقالات الصيفية الحالية.

كما إن الشياطين الحمر تنوي التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو تبعاً لشبكة "سكاي سبورتس".

ويحضر مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، لضم اللاعب الصربي، في حال رحيل بول بوجبا.

ومن المؤكد أن سافيتش، يرغب في خوض تجربة جديدة الذي وقع عقدًا جديدًا مع لاتسيو، في أكتوبر الماضي.

وتابعت الشبكة ان سافيتش لن يمانع في البقاء لعام آخر إذا كانت تلك رغبة لاتسيو، ولن يتمرد على النادي الإيطالي.

يذكر ان شارك الصربي سافيتش  في 138 مباراة مع لاتسيو، أحرز خلالها 31 هدفًا منذ انضمامه قادمًا من نادي جينك البلجيكي.
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المزيد عن: مانشستر يونايتد صفقة ريال مدريد ريال مدريد بول بوجبا
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