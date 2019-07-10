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اتحاد الكرة يصدم الأهلي من جديد بفرمان ناري

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:03 م
اتحاد الكرة يصدم الأهلي من جديد بفرمان ناري
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الفجر الرياضي
 
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رفض اتحاد الكرة المصري، الطلب الذي تقدم به مسئولي النادى الأهلى بفتح باب القيد المحلى للاعبين حاليا، وأكدت الجبلاية أنه لن يتم فتح باب القيد المحلى للأندية للموسم الجديد قبل انتهاء الموسم الحالى يوم 28 يوليو الجارى.

 

وكان الأهلى قد قام بإرسال خطابا لاتحاد الكرة أمس وطلب خلاله 3 طلبات عاجلة بعد قرار الكاف برفض مد فترة القيد وهى:

 

1- فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي و بالتالي قيدها في القائمة الأساسية فى الاتحاد الأفريقى، وفقاً للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020.

 

2. موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادى الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة.

 

3. اعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية، حيث إن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية أمس 10/7/2019.

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