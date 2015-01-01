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ألمانيا تتمسك بحق أوروبا في رئاسة صندوق النقد

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:03 م
ألمانيا تتمسك بحق أوروبا في رئاسة صندوق النقد
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هالة الشحات
 
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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، عن تمسكها بحق أوروبا في شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث قالت إنها اتفقت مع رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، على الحق الأوروبي في إعادة تعيين رئيس صندوق النقد الدولي.

وأضافت: "العالم تغير، ولذلك يتعين علينا أن نكافح من أجل هذا، لأننا لسنا وحدنا في العالم"، مؤكدة علي أنه من المهم أن يكون هناك رأي موحد في هذه القضية، وقالت إنه في هذا السياق ستؤخذ في عين الاعتبار تلك الدول التي لم يكن لها نصيب في شغل مناصب قيادية داخل الاتحاد الأوروبي.
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