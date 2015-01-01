ألمانيا تتمسك بحق أوروبا في رئاسة صندوق النقد
الخميس 11/يوليه/2019 - 01:03 م
هالة الشحات
Advertisements
Advertisements
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، عن تمسكها بحق أوروبا في شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث قالت إنها اتفقت مع رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، على الحق الأوروبي في إعادة تعيين رئيس صندوق النقد الدولي.
وأضافت: "العالم تغير، ولذلك يتعين علينا أن نكافح من أجل هذا، لأننا لسنا وحدنا في العالم"، مؤكدة علي أنه من المهم أن يكون هناك رأي موحد في هذه القضية، وقالت إنه في هذا السياق ستؤخذ في عين الاعتبار تلك الدول التي لم يكن لها نصيب في شغل مناصب قيادية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "العالم تغير، ولذلك يتعين علينا أن نكافح من أجل هذا، لأننا لسنا وحدنا في العالم"، مؤكدة علي أنه من المهم أن يكون هناك رأي موحد في هذه القضية، وقالت إنه في هذا السياق ستؤخذ في عين الاعتبار تلك الدول التي لم يكن لها نصيب في شغل مناصب قيادية داخل الاتحاد الأوروبي.
Advertisements
المزيد عن: اوروبا المانيا اخبار صندوق النقد اليوم
- منافس ميركل: تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية هو الرد على ترامب
- ميركل: أوروبا عازمة على مكافحة تغير المناخ
- أوكرانيا: دعوة لمعاقبة المستشار الألماني السابق شرودر بسبب روسيا
- ميركل تلجأ لماكرون بشأن إصلاح أوروبا
- ميركل: قرار ترامب سحب موافقته على بيان قمة السبع "محبط"
- ميركل: ليس لدينا نية تقديم مساعدة خاصة إلى تركيا
- فرنسا: ينبغي أن تجد أوروبا مرشحاً لرئاسة صندوق النقد