روقة يكشف موقفه من الإنضمام إلى سموحة
الخميس 11/يوليه/2019 - 12:56 م
هاني عصام
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كشف محمد أشرف روقة لاعب فريق الزمالك عن موقفه من الانضمام إلى سموحة في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه علم بالأمر من وسائل الإعلام فقط.
مشددًا في تصريحات خاصة على أنه لم يتحدث معه أحد من مسئولي الزمالك بشأن الأمر حتى الآن، وأوضح أنه يمتلك في جعبته بعض العروض الأخرى لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن، ويأتي على رأس الأندية الراغبة في ضم روقة كل من إنبي بعد المستوى المميز الذي قدمه معهم في الموسم الجاري على سبيل الإعارة بالإضافة إلى الاتحاد السكندري المهتم هو الآخر بإستقطاب اللاعب.
وأشار روقة إلى أنه يضع شرط أساسي في النادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل وهو ضمان المشاركة في التشكيلة الأساسية لرفضه فكرة الجلوس على دكة البدلاء
مشددًا في تصريحات خاصة على أنه لم يتحدث معه أحد من مسئولي الزمالك بشأن الأمر حتى الآن، وأوضح أنه يمتلك في جعبته بعض العروض الأخرى لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن، ويأتي على رأس الأندية الراغبة في ضم روقة كل من إنبي بعد المستوى المميز الذي قدمه معهم في الموسم الجاري على سبيل الإعارة بالإضافة إلى الاتحاد السكندري المهتم هو الآخر بإستقطاب اللاعب.
وأشار روقة إلى أنه يضع شرط أساسي في النادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل وهو ضمان المشاركة في التشكيلة الأساسية لرفضه فكرة الجلوس على دكة البدلاء
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