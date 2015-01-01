المشدد 10 سنوات لـ4 أشخاص سرقوا سيارة سائق بالشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز بلبيس.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وسامي جروج، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وقلبس صبحي.



وتعود أحداث القضية رقم 33031 لسنة 2018 جنايات بلبيس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا أثناء سير " محمد. م. ح. م" 57 سنة سائق ومقيم الزاومل، بالسيارة قيادته والعمل عليها وبرفقته "محمود. ع" 29 سنة مندوب مبيعات، أستوقفهما 4 أشخاص مشهرين في وجهما أسلحة نارية وسرقة السيارة منهما ولاذا بالفرار.



وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد، معاون مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،عن قيام كل "أحمد. أ. ح" 34 سنة عامل مقيم مشتول، ومعه 3 أخرين، بإرتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.