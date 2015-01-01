نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي الإلكتروني للعاملين بالجهاز الإداري
الخميس 11/يوليه/2019 - 12:52 م
هدير محمود
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تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال البرنامج التدريبي الإلكتروني الذي تنفذه المحافظة لمحو الأمية التكنولوجية وتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري على مهارات الحاسب الآلي وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بمقر مديرية التربية والتعليم بالخارجة.
واطلعت على البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه عدد من العاملين بمديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والوحدات المحلية ومديرية الصحة وغيرها من الجهات الحكومية.
ووجهت مجدي، بزيادة أعداد المتدربين وصقل البرنامج بمهارات القيادة والادارة وغيرها من المهارات التي تستهدف خلق كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع التحول التكنولوجي في إدارة مؤسسات الدولة.
وأشادت نائب المحافظ، خلال جولتها بجهود المديرية فى توفير ٨ سيارات جديدة (نقل - ميكروباص- دوبل كابينه) بالتعاون مع صندوق تمويل ودعم المشروعات التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك بتكلفة تقدر ب ٤ مليون جنيه، لتيسير مهام المتابعة بالمراكز الإدارية المختلفة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ابراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد المتدربين حتي الآن بلغ ٢٠٨٠ متدرب علي مستوي المحافظة وجاري إستكمال البرنامج حتى نهاية شهر أغسطس القادم
ووجهت مجدي، بزيادة أعداد المتدربين وصقل البرنامج بمهارات القيادة والادارة وغيرها من المهارات التي تستهدف خلق كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع التحول التكنولوجي في إدارة مؤسسات الدولة.
وأشادت نائب المحافظ، خلال جولتها بجهود المديرية فى توفير ٨ سيارات جديدة (نقل - ميكروباص- دوبل كابينه) بالتعاون مع صندوق تمويل ودعم المشروعات التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك بتكلفة تقدر ب ٤ مليون جنيه، لتيسير مهام المتابعة بالمراكز الإدارية المختلفة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ابراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد المتدربين حتي الآن بلغ ٢٠٨٠ متدرب علي مستوي المحافظة وجاري إستكمال البرنامج حتى نهاية شهر أغسطس القادم
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