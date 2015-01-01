الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٥ أيّام (انفوجراف)

أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 6 حتى 11 يوليو 2019 ‏):





ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، كما نفى المركز ما تردد حول تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يومياً، ونفى ايضا ما اثير حول استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.





كما نفى المركز الإعلامي ما تردد حول رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود ونفي ايضا ما تداول حول زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، كما نفي المركز ما أثير حول فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، ونفى ما اثير حول نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة.





ونفى المركز الإعلامي ما اثير حول تداول فاكهة شمام مُسرطنة بالأسواق، كما نفى ما تردد حول خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء، ونفى ايضا ما تردد حول منع مواطني شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء كما نفى إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى ونفى تسريب نتيجة الثانوية العامة.



