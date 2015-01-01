"المحرصاوي" يزور طالب حادث القطار بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

وجهت أسرة أحمد الطيب محمد، الطالب بجامعة الأزهر، والذي تعرض لحادث قطار في محافظة الأقصر، أول أمس الثلاثاء، خالص الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على سرعة استجابته ومتابعته المستمرة لحالة الطالب -رغم تواجده في ألمانيا-.





كما وجهوا خالص الشكر إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على متابعته الدائمة والمستمرة لحالة أحمد من لحظة علمه بالحادث، واستقباله في مستشفى إسنا المركزي، ثم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي، ثم نقله بعد ذلك إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.





وجاء ذلك عقب وصول الطالب أحمد الطيب إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، يرافقه والده وخاله.





من جانبه، قام رئيس جامعة الأزهر، اليوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق عجاج، مدير عام المستشفى، بزيارة أحمد للوقوف على تطور حالته والاطمئنان عليه، مؤكدا أن "أحمد هو طالب في جامعة الأزهر، وهو ابني أيضا، وكل طلاب الجامعة أبنائي".



