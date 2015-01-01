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السعودية تفشل مخطط قطر لتسييس ملف الحج منذ البداية

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:52 ص
السعودية تفشل مخطط قطر لتسييس ملف الحج منذ البداية
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