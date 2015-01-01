إدواردو يفضل شباب الأهلي عن الهلال السعودي

اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو من الرحيل عن صفوف فريق الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية بعد وصول عرضًا مغريًا من فريق شباب الأهلي الإماراتي للحصول على خدماته، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقف المفاوضات مع الفريق الإماراتي بسبب مغالاة وكيل أعمال اللاعب.

وقد فاجئ وكيل أعمال اللاعب الجميع بوصوله إلى مطار دبي من أجل إنهاء كافة المفاوضات مما يوضح وصول البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إتفاق مع فريق شباب الأهلي الإماراتي.





وإنضم اللاعب كارلوس إدواردو إلى نادي الهلال السعودي في صيف عام 2015 قادمًا من صفوف فريق بورتو البرتغالي وخاض مع الموج الأزرق 119 مباراة بمختلف البطولات وقد سجل 60 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة مع الفريق.