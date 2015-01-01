ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إدواردو يفضل شباب الأهلي عن الهلال السعودي

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:43 ص
إدواردو يفضل شباب الأهلي عن الهلال السعودي
Advertisements
طباعة
محمد صلاح
 
Advertisements

اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو من الرحيل عن صفوف فريق الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية بعد وصول عرضًا مغريًا من فريق شباب الأهلي الإماراتي للحصول على خدماته، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقف المفاوضات مع الفريق الإماراتي بسبب مغالاة وكيل أعمال اللاعب.


وقد فاجئ وكيل أعمال اللاعب الجميع بوصوله إلى مطار دبي من أجل إنهاء كافة المفاوضات مما يوضح وصول البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إتفاق مع فريق شباب الأهلي الإماراتي.


وإنضم اللاعب كارلوس إدواردو إلى نادي الهلال السعودي في صيف عام 2015 قادمًا من صفوف فريق بورتو البرتغالي وخاض مع الموج الأزرق 119 مباراة بمختلف البطولات وقد سجل 60 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة مع الفريق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس