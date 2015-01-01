رغبة في الإطاحة براموس خلال ميركاتو الصيف
الخميس 11/يوليه/2019 - 11:41 ص
محمد صلاح
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ينوي مسئولو النصر السعودي إعارة مدافع الفريق البيروفي كريستيان راموس والذي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن النادي يبحث عن عرض مناسب لإعارة المدافع حيث كانت تنوي إدارة الفريق فسخ عقد اللاعب ولكن الأخير إشترط الحصول على مبلغ كبير من أجل فسخ التعاقد مما جعل إدارة الفريق تفكر في إعارة البيروفي بدلًا من بيعه.
الجدير بالذكر أن البيروفي كرستيان راموس صاحب الثلاثين عامًا قد إنضم لصفوف نادي النصر السعودي في صيف 2018 حيثُ لعب عشرة مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس الملك ولكنه لم يقدم المردود الجيد.
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