"المحكمة الأردنية "ترفض دعوي مقدمة ضد تابعة لـ"جلوبال تليكوم"









أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة ، عن رفض دعوى المحكمة الأردنية المقامة من قبل مصلحة الضرائب الأردنية ضد شركة بايونيرز انفستمنت ال تي دي التابعة لجلوبال تيلكوم.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه تم إحطار جي تي أتش باستئناف الحكومة الأردنية الابتدائية التي رفضت الدعوى المقامة من قبل الحكومة الأردنية.





يشار أن ، بايونيرز هي شركة غير نشطة تابعة لجلوبال تليكوم القابضة وتأسست في الأردن ودعاوى الحكومة الأردنية تتعلق ببعض تقييمات الضرائب الأردنية بعد بيع مشغل الاتصالات فاست لينك من قبل بايونيرز، وبصفتها مساهمًا في شركة ذات مسئولية محدودة فهي غير مسئولة عن أي من ديون بايونيرز.





وفي 27 يونيو أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن تقدم شركة فيون هولدنجز بي في بتعديل عرض الشراء المقدم منها على 1.9 مليار سهم بنسبة 42.31% من أسهم رأسمال شركة جلوبال تليكوم من 5.30 جنيه للسهم الواحد ليصبح 5.08 جنيه، في ضوء المبررات التي ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.





والجدير بالذكرة أن، شركة جي تي اتش قد قدمت معارضتها ردا على استئناف الحكومة الأردنية، وتعتزم مواصلة الدفاع بقوة عن حقوقها أمام المحاكم الأردنية.



