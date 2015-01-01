"إنفوجرافيك".. تعرف على أهم المعلومات حول اليوم العالمي للسكان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك، حول اليوم العالمي للسكان، موضحًا أن اليوم العالمي للسكان هو حدث سنوي، في 11 يوليو، يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وأقيم احتفال اليوم الدولي للسكان لأول مرة في ١١ يوليو ١٩٩٠ في أكثر من ٩٠ بلدا.





وأضاف الإنفوجرافيك، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع حكومة كينيا والدنمارك، يعقد في نوفمبر ٢٠١٩ مؤتمر رفيع المستوى بمدينة نيروبي لتعجيل بالجهود المبذولة في مجال السكان.





وأشار إلى أن هناك ٨٣ مليون شخص يضافون إلى سكان العالم، كل عام، وإلى أنه وصل عدد سكان العالم إلى ٨.٦ مليارات في عام ٢٠٠٣، وسيصل إلى ٩.٨ مليار عام ٢٠٥٠، و١١.٢ مليار في ٢١٠٠.



