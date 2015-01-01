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"إنفوجرافيك".. تعرف على أهم المعلومات حول اليوم العالمي للسكان

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:34 ص
إنفوجرافيك.. تعرف على أهم المعلومات حول اليوم العالمي للسكان
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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يحي حلمي
 
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك، حول اليوم العالمي للسكان، موضحًا أن اليوم العالمي للسكان هو حدث سنوي، في 11 يوليو، يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وأقيم احتفال اليوم الدولي للسكان لأول مرة في ١١ يوليو ١٩٩٠ في أكثر من ٩٠ بلدا.

وأضاف الإنفوجرافيك، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع حكومة كينيا والدنمارك، يعقد في نوفمبر ٢٠١٩ مؤتمر رفيع المستوى بمدينة نيروبي لتعجيل بالجهود المبذولة في مجال السكان.

وأشار إلى أن هناك ٨٣ مليون شخص يضافون إلى سكان العالم، كل عام، وإلى أنه وصل عدد سكان العالم إلى ٨.٦ مليارات في عام ٢٠٠٣، وسيصل إلى ٩.٨ مليار عام ٢٠٥٠، و١١.٢ مليار في ٢١٠٠.

وأكد الإنفوجرافيك، أن مصر تعمل على الحد من الزيادة السكانية عبر برنامج تنظيم الأسرة والذي يشمل حملات تنظيم الأسرة وبرنامج "2 كفاية".
"إنفوجرافيك".. تعرف على أهم المعلومات حول اليوم العالمي للسكان
"إنفوجرافيك".. تعرف على أهم المعلومات حول اليوم العالمي للسكان
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