"نمي قدرتك واصنع مستقبلك".. شعار المعرض التدريبي السنوي الثاني لتنمية المهارات بجامعة حلوان

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض التدريبي السنوي الثاني لتنمية المهارات البشرية "نمى قدراتك واصنع مستقبلك" والذي يقام تحت شعار تعلم تدرب احترف.









وقال الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن البرامج التدريبية التي تعقدها الجامعة خلال فترة الاجازة الصيفية تهدف لثقل مهارات الطلاب، وتعمل علي تطوير الذات وتشكيل شخصيه جيل ايجابي نفخر به بحيث يكون طلابنا سفراء لجامعة حلوان في سوق العمل ومنافسين لغيرهم من الخريجين نظرا لتسلحهم بالمهارات اللازمة التي يتم اكسابها للطلاب من خلال الدورات التدريبية.





وسيتم عقد محاضرات ممتعه وورش عمل متنوعه بغرض تنميه مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم لمساعده الطلاب على اكتساب مهارات مهمة لمواجهه سوق العمل للتطوير المستمر ولتحقيق التغيير الايجابى للطلاب.





وتناقش المحاضرات وورش العمل مجموعة من المحاور منها هندسه النجاح والتميز، اداره الجوده، اداره الازمه، وصناعه الاعلامى الناجح، وصناعه القائد، وفن التسويق، والتخطيط الاستراتيجى لمستقبل الخريجين، وفن التعامل مع المخاطر التكنولوجيه الحديثه، فن التأثير واستراتيجيه الإقناع، التنمر اسبابه وعلاجه.





وتبدأ فعاليات المعرض التدريبى من الساعه التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال الفترة من ٢٨ يوليو وحتى ١ أغسطس ٢٠١٩ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي، ويحاضر بالبرنامج التدريبى نخبه منتقاه من المدربين والمحاضرين واعضاء هيئه التدريس المتخصصين.



