بدء تنفيذ تطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني وفق أحدث المواصفات العالمية

الخشت: لن نهدأ حتى ننتهي من أكبر عملية لتطوير المستشفيات بقصر العيني





قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بجولة مفاجئة بمستشفى قصر العيني، شملت أقسام الاستقبال والطواريء، ووحدة شريف مختار، وذلك للوقوف على بدء أعمال تطوير وحدة الطواريء بقصر العيني، ورفع جميع العقبات من امام المشروع.





ورافقه خلال الجولة، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفيات الجامعية، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولين العرب.





وعقب الجولة عقد رئيس الجامعة اجتماعا حضره عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات والدكتور شريف مختار وعدد من أعضاء الوحدة، ومختلف الأطراف المشاركة في عملية التطوير، وتم في الاجتماع استعراض نموذج التوسعة واحتياجات تطوير الطواريء وآليات العمل في الفترة المقبلة فيما يتعلق بأعمال تطوير طواريء قصر العيني، وذلك من خلال عرض توضيحي مُصور لأماكن الاستقبال والطواريء، ومبني العمليات، وقسم طواريء، الخ. واستعرض رئيس الجامعة اهم العقبات امام تطوير الطوارئ ، وتم وضع الحلول لها. وتوصل الاجتماع الى ضرورة البدء الفوري لتنفيذ التطوير والانتهاء منه في شهور قليلة.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو خطة تطوير المستشفيات على احدث مستوى عالمي.





وقال الدكتور الخشت، إن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوي التشغيل والخدمات المقدمة للمرضي، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية لالاف المرضي وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.





على جانب اخر قام الدكتور الخشت بجولة في الأقسام الموقتة حتى تتم عملية التطوير والتقى عددا من المرضى المترددين على الطوارئ ، ووجه بضرورة تقديم افضل خدمة لهم.



