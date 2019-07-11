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مقتل 8 أشخاص في انفجار قنبلة ببلدة عفرين السورية

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:29 ص
مقتل 8 أشخاص في انفجار قنبلة ببلدة عفرين السورية
أعمال عنف
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ترجمة منار طارق
 
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ذكرت وكالة الأنباء التركية الحكومية، أنه انفجرت قنبلة داخل شاحنة وقود، في بلدة عفرين بشمال سوريا، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وأوردت وكالة الأناضول أنه أصيب نحو 35 آخرين في انفجار، اليوم الخميس، ما أدى إلى نشوب حريق وتسبب في أضرار جسيمة في المنطقة المحيطة. واضافت ان قوات الأمن التركية تشتبه في أن الهجوم نفذه مقاتلون أكراد سوريون.

وسيطرت تركيا والمقاتلون السوريون المتحالفون على عفرين العام الماضي، وطردوا المقاتلين الأكراد المحليين الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
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