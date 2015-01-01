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وفد من " المجلس القومي للمرآة" يزور نزيلات سجن القناطر

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:27 ص
وفد من المجلس القومي للمرآة يزور نزيلات سجن القناطر
السجينات
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هبة عبد الحفيظ
 
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استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء "المجلس القومى للمرأة" لزيارة نزيلات سجن النساء بالقناطر بحضور ضباط من قطاع حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة إلتقى أعضاء الوفد بعدد من النزيلات وقدم لهن النصح والمشورة فى مجال العناية الصحية بالمرأة واضطلاع الوفد على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات لاسيما أوجه الرعاية الصحية.

وقد قدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالإهتمام الذى توليه لأوضاع المرأة داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.
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