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العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفي

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:25 ص
العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفي
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الفجر السعودي
 
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أعلنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ اليوم الخميس، العثور على جثة الشاب المفقود ثابت الدوسري في منطقة صحراوية في محافظة الأفلاج.

وكانت فرق الجمعية عثرت أمس الأربعاء على سيارة المفقود والبالغ من العمر 25 عامًا شرق المحافظة، بعد إبلاغ الجهات الأمنية عن اختفائه قبل أكثر من أسبوعين، وتم رصد آخر اتصال له قرب محطة وقود على بعد 30 كيلومترًا شمال الأفلاج.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب الجمعية في “تويتر” عثور أعضاء الجمعية على السيارة من نوع ” هايلوكس” في وسط الصحراء، فيما نشر الحساب صورًا أخرى من موقع العثور على جثمان الفقيد.
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