محافظ القليوبية: تشغيل محطة معالجة صرف قرى بتمدة والإبياري والعكرشة خلال شهرين (صور)

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه سيتم تشغيل محطة معالجة صرف صحي بقرى بتمدة والابيارى والعكرشة خلال شهرين مؤكدا أنه تم التنسيق وإنهاء جميع المعوقات التي كانت تعترض التشغيل وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة.



وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الخميس، بحضور ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ومديرى الرى والصرف والبيئة والصحة ومياه الشرب والجهاز التنفيذى ورؤساء المدن الواقع في نطاقها المحطات.



وتم إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بإنهاء كافة التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المنظمة بالتشغيل والقاء السيب النهائي على المجارى المائية للمحطات الثلاثة سالفة الذكر خلال شهرين من تاريخ 1572019 كما تم إلزام الشركة أيضا بانهاء دراسة الأثر البيئي الخاصة بمحطتي العكرشة وبتمدة وموافاة محافظة القليوبية بها ضمن المهلة المشار إليها للرد على اللجنة العليا للمياه كما تم تكليف مديرية الصحة بمتابعة اجراءات سحب عينات من السيب النهائى للمحطات الثلاثة خلال فترة التجارب.

