العمالقة حراس الجمهورية التهامية.. ماذا يعني تشكيل قيادة مشتركة؟

في ظرف حساس أعلنت تشكيلات المقاومة الثلاث العمالقة وحراس الجمهورية وألوية التهامية، عن تشكيل قوة موحدة تحت قيادة مشتركة وضع هذا الاعلان في اول خطوة صحيحة نحو تحقيق الانتصار في الساحل الغربي ودحر مليشيا ايران الحوثية.





لا يخشى الحوثيون في اليمن مثلما يخشى تكتل القوات المناهضة له وباعلان قوة مشتركة في الساحل الغربي سيتشكل ضربة قاسمة للمليشيا على المدى القريب والبعيد.





يعتقد الحوثيون أن تشتت المقاومة المناهضة له في صالحه، ويراهن على ذلك تماماً، وقد ظهر ذلك من خلال بعض الجبهات في حجور ومريس التي كانت تمثل قوة مفككة وغير متماسكة، لكن اعادة التشكل في قوة مقاومة مشتركة في الساحل الغربي سيتمثل حجر عثرة على أي خطوة يقدم عليها في احتلال أي بقعة فيه.





ويؤكد على هذه الفكرة المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش حين قال في تصريحات اليوم أن هذا التوحيد الذي تم بين قوى المقاومة الثلاث الموجودة في الساحل الغربي جاء لمجابهة ميليشيات الحوثي ولإنقاذ اليمن وله دلالات قوية على توحيد كلمة وموقف أبناء اليمن لن يفرح به إلا من أراد تفرقة أبناء اليمن الواحد وسعى للفرقة.





ووصف هذا القرار التاريخي بأنه «خنجر في خاصرة الحوثي» كما اعتبره سياجاً منيعاً لسد الثغرات التي استغلها الحوثي سابقاً، وقال إنه «سينعكس على القوات المرابطة إيجاباً وعلى أبناء الشعب اليمني وسيزيد من المعنويات المرتفعة ومن القوة لردع أعمال الحوثي وبطشه».



