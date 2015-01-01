وفاة رجل دين باكستاني حارب القوات الأمريكية في أفغانستان

توفى مولانا صوفي محمد، وهو رجل دين متطرف من باكستان سافر إلى أفغانستان المجاورة لمحاربة القوات الدولية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، عن عمر يناهز 94 عامًا.

توفى مولانا صوفي محمد، وهو رجل دين متطرف من باكستان سافر إلى أفغانستان المجاورة لمحاربة القوات الدولية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، عن عمر يناهز 94 عامًا.