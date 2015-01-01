ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وفاة رجل دين باكستاني حارب القوات الأمريكية في أفغانستان

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:18 ص
وفاة رجل دين باكستاني حارب القوات الأمريكية في أفغانستان
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
توفى مولانا صوفي محمد، وهو رجل دين متطرف من باكستان سافر إلى أفغانستان المجاورة لمحاربة القوات الدولية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، عن عمر يناهز 94 عامًا.

ووفق وكالة "أ ب"، قال أفراد الأسرة، إنه توفي، اليوم الخميس، في مدينة بيشاور الباكستانية وكان من المقرر دفنه في وقت لاحق اليوم.

واعتقلت باكستان رجل الدين عند عودته من أفغانستان في العام 2009 وحكم عليه بتهم متعددة. وتم إطلاق سراحه العام الماضي لأسباب صحية.

وهو والد زوجة الملا فضل الله، زعيم طالبان الباكستانية، الذي يعتقد أنه مختبئ في أفغانستان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس