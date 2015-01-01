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عودة كوتينيو إلى ليفربول مرة أخرى

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:15 ص
عودة كوتينيو إلى ليفربول مرة أخرى
فيليب كوتينيو
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مصطفي صابر
 
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ساهم فيليب كوتينيو بشكل مؤثر في تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا هذا الصيف، الا ان يعيش البرازيلي نجم برشلونة، لا يعرف مستقبله في "الكامب نو".

وتبعاً للصحيفة الإسبانية"موندو ديبورتيفو"، فإن النجم البرازيلي من المحتمل ان يفكر في العودة لفريقه السابق ليفربول الإنجليزي مرة أخرى خلال الميركاتو الحالي.

وذلك بعد اعلان النادي الكتالوني، عن عدم وجود نية لرحيل كوتينيو، وإبلاغ وكيله بذلك، ولكن البارسا ييسعى لاستخدامه كورقة تفاوض مع باريس سان جيرمان ووضعه في صفقة تبادلية للحصول على خدمات نيمار زميله في المنتخب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يضع العودة الى ليفربول، الافضلية له في حال رحيله عن كتالونيا بدلًا من الانتقال لنادي باريس سان جيرمان.
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المزيد عن: نيمار ليفربول فيليب كوتينيو برشلونة
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