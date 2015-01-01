تداول 212 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة وتم تداول (212) شاحنة بضائع و(275) سيارة حيث شملت حركة الواردات (129) شاحنة و(172) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (83) شاحنة بضائع و(103) سيارة .





وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امانة كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب.



