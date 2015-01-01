ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تداول 212 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:07 ص
تداول 212 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
Advertisements
طباعة
كرستينا عياد
 
Advertisements
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة وتم تداول (212) شاحنة بضائع و(275) سيارة حيث شملت حركة الواردات (129) شاحنة و(172) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (83) شاحنة بضائع و(103) سيارة .

وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امانة كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس