تعرف على مزايا النسخة اللايت من جهاز نينتندو سويتش

كشفت شركة نينتندو عن نسخة جديدة من وحدة التحكم "نينتندو سويتش" الشهيرة، ويطلق عليها اسم Nintendo Switch Lite.





وتعتبر النسخة الجديدة، هي وحدة تحكم محمولة مخصصة، لا يمكن توصيلها بالتليفزيون كالإصدار الموجود حاليًا، وتأتى بثلاثة ألوان "الأصفر والرمادى والفيروزى".



