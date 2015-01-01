تعرف على مزايا النسخة اللايت من جهاز نينتندو سويتش
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:52 ص
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كشفت شركة نينتندو عن نسخة جديدة من وحدة التحكم "نينتندو سويتش" الشهيرة، ويطلق عليها اسم Nintendo Switch Lite.
وتعتبر النسخة الجديدة، هي وحدة تحكم محمولة مخصصة، لا يمكن توصيلها بالتليفزيون كالإصدار الموجود حاليًا، وتأتى بثلاثة ألوان "الأصفر والرمادى والفيروزى".
وحسب موقع "بيزنس إينسادر"، تهدف سويتش لايت إلى استبدال وحدة التحكم في الألعاب المحمولة 3DS من نينتندو، فيما يعتبر الأمر أكثر من مجرد إصدار جديد بسعر مخفض، حيث إن أغلب ألعاب نينتندو تعتمد على لوح التحكم، كما أن هناك اختلافات أكثر دقة بين سويتش لايت وذراع التحكم التقليدى.
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